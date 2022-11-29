Тренер О'Мэлли признался, что за 13 лет ни разу не довел свою девушку до оргазма

Тренер первого номера рейтинга наилегчайшего веса UFC Шона О'Мэлли Тим Уэлш на YouTube-канале своего бойца поделился откровенными подробностями личной жизни.

Тим Уэлш: «Мы с Мэрайей [его девушкой] недавно смотрели подкаст «Sex With Emily» и это было занятно. Туда звонят на горячую линию девушки и рассказывают про своих парней, про оргазмы, когда они их испытывают и от чего. Вообще удивительно, насколько девушки разные. Какая-то не может испытать оргазм больше одного раза, другая может кучу раз, они все разные».

Ведущий: «Ты доводишь Мэрайю до оргазма?»

Тим Уэлш: «Ни разу не довел за 13 лет. Я работаю над этим (смеется)».