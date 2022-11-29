Штырков: «Минеев не заработает на мне ни копейки, пока не научится нормально разговаривать с людьми»

Российский полутяжеловес ММА Иван Штырков рассказал, готов ли провести бой с Владимиром Минеевым.

«Бой с Минеевым точно нет. Скажу еще раз: он на мне не заработает ни копейки, пока не научится нормально разговаривать с людьми. Мое мнение не поменяется. С Вагабовым — вопросов нет, все на уважении. Мне кажется, было бы интересное противостояние. Можно неплохо зарубиться.

На самом деле, мне не так много осталось. Не собираюсь драться до 40 лет. Если выступать, то на топовом уровне. Не хочу отбывать номер, получая по голове от амбициозных ребят. Мне 34, деремся три раза в год — надо газануть по максимуму и подраться со всеми, кого предлагают. Если показывать хорошие бои еще и с громкими именами, это интересно вдвойне", — цитирует «РБ Спорт» Штыркова.

3 декабря Штырков проведет бой с Асылжаном Бахытжанулы на турнире RCC 13 в Екатеринбурге.