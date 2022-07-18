Тренер Оливейры рассказал, почему они не хотят драться с Махачевым в Абу-Даби

Главный тренер первого номера UFC в легком весе Чарльза Оливейры (33-8) Диего Лима считает, что в Абу-Даби Махачев будет иметь поддержку судей.

«Аллан Насцименто дебютировал в UFC в Абу-Даби против двоюродного брата Хабиба, забыл его имя [Тагир Уланбеков], — сказал Лима в интервью Ag Fight. — Я не знаю, кузен ли он или друг Хабиба. Сотрудники UFC и бывшие бойцы в раздевалке говорили, что, по их мнению, Аллан победил. На мой взгляд, Аллан выиграл. Если бы этот бой прошел в другой стране, то Аллан бы вышел победителем. Почему мы должны драться у Махачева дома? Взгляните на то, чего добился Чарльз. Почему бы не позволить ему драться там, где хочет он? Почему бы нам не подраться в Бразилии? На крайний случай — в Нью-Йорке. Чарльз не хочет ехать в Абу-Даби. И я, будучи главным тренером Чарльза, полностью его в этом поддерживаю».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.