Тайсон Фьюри заявил, что все будут умолять о его бое с Усиком

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) предполагает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) побьет в реванше Энтони Джошуа (26-2), после чего все люди начнут его умолять, чтобы он вернулся в ринг для объединительного боя.

«Когда Джошуа вновь проиграет, они будут просить Ахиллеса вернуться, — сказал Фьюри в интервью talkSPORT. — Тогда я скажу: «Идите к черту, я на пенсии». Затем, когда они начнут умолять, я вернусь. Но мое возвращение будет дорого стоить.

Если же Джошуа побьет Усика, то мы должны будем с ним подраться бесплатно. Чтобы наш бой транслировался на бесплатном телевидении в Англии. 30 миллионов человек посмотрят этот бой забесплатно. Никаких платных трансляций. Никаких гонораров. Мы сделаем этот бой для британских фанатов».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.