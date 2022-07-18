Алджамейн Стерлинг рассказал, за что он уважает Хабиба

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) считает решение о завершении карьеры бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) правильным.

«Если ты надолго задержишься в этой игре, то ты проиграешь. Тебя нокаутируют, заставят сдаться, ты можешь оказаться в техническом нокауте, — отметил Стерлинг в интервью TheMacLife. — Я был бы достаточно умен, чтобы сказать себе: «Эй, чувак, приближаются самые сложные бои, и поэтому пора сваливать отсюда». Так что стоит проявить к нему уважение. Я всегда ценил Хабиба, потому что он каждый раз просыпался в день боя и был готов к победе как в психологическом, так и духовном плане. Это на самом деле тяжело».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.