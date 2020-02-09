Заслуженный тренер России по самбо Алексей Чугреев рассказал «СЭ» о проблемах Александра Емельяненко (38 лет, 28-7-1) с алкоголем и прокомментировал историю о том, как он ударил бойца стулом.

В субботу двукратный чемпион мира по боевому самбо Дмитрий Заболотный сообщил, что Чугреев «сломал стул о голову Емельяненко, когда тот приставал к его девушке».

— Самбист Заболотный рассказал об инциденте, чуть ли не драка между вами произошла.

— Ну как можно драться? Просто Дима меня спрашивал про Александра. Это было очень давно, когда я еще был тренером сборной страны. Честно вам скажу, Саша никогда не славился порядочным поведением в отличие от Федора Владимировича (Емельяненко). Если Федор с уважением относился к людям, которые со сборной работали, то у Саши отсутствовала такая история.

— Заболотный рассказал, что вы его стулом ударили.

— Знаете, я не привык грязь рассказывать, особенно журналистам. Скажу так — что было, то было, а что не было... Я с журналистами давно общаюсь. Знаю, что могут и влево и вправо перевернуть эту историю. Грязи было много в отношении Александра. И в отношении сборной команды России по боевому самбо. Было немало негативного момента. А осуждать человека больного, алкоголика, наверное, сложно.

Проблемы с алкоголем у него были всегда. Вся команда знала, что нельзя ему даже несколько граммов выпить, потому что все это превращалось в не очень хорошую ситуацию. Мы надеялись, что это как-то исправится, но это так и не случилось. Смотрю за ним, и мне очень неприятно слышать, как он высказывается о своем старшем брате. Я просто знаю обоих хорошо, и могу делать выводы. (Михаил Потапов)