Тренер Нурмагомедова Диас надеется, что UFC проведет турнир в Москве с участием Хабиба

Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выразил надежду, что спортсмен в будущем станет участником турнира в Москве.

— По моему мнению, Хабиб сейчас является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, — цитируют Диаса «РИА Новости». — И при таком положении дел очень сложно реально допустить проведение турнира с его участием в Москве, я не уверен в осуществимости такого сценария. Конечно, будет здорово, если он получит такую возможность. Остается искренне надеяться, что это все-таки произойдет.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.