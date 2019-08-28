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Тренер Нурмагомедова Диас надеется, что UFC проведет турнир в Москве с участием Хабиба

09:05
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выразил надежду, что спортсмен в будущем станет участником турнира в Москве.

— По моему мнению, Хабиб сейчас является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, — цитируют Диаса «РИА Новости». — И при таком положении дел очень сложно реально допустить проведение турнира с его участием в Москве, я не уверен в осуществимости такого сценария. Конечно, будет здорово, если он получит такую возможность. Остается искренне надеяться, что это все-таки произойдет.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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