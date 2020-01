Тренер Макгрегора: «Конор в лучшей форме, в какой я его когда-либо видел»

Тренер бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора — Джон Кавана — написал в Twitter, что 31-летний ирландский боец находится в лучшей форме в жизни.

— 1 января последний тяжелый спарринг до отъезда в Вегас, — отметил Кавана. — Честно скажу — он в лучшей форме, в какой я его когда-либо видел, шесть месяцев назад я не был уверен в том, что это возможно.

Jan 1st, last heavy spar today before going to Vegas. Can honestly say this is the best i've seen him and i wasn't sure that was possible to do 6 months ago. You guys are in for a real treat, i'm just glad to have a good seat! #UFC246