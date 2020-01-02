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Тренер Макгрегора: «Конор в лучшей форме, в какой я его когда-либо видел»

05:02
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Тренер бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора — Джон Кавана — написал в Twitter, что 31-летний ирландский боец находится в лучшей форме в жизни.

— 1 января последний тяжелый спарринг до отъезда в Вегас, — отметил Кавана. — Честно скажу — он в лучшей форме, в какой я его когда-либо видел, шесть месяцев назад я не был уверен в том, что это возможно.

Кавана работает с Макгрегором с момента, как боец начал заниматься ММА.

18 января Макгрегор (21 победа, 4 поражения в ММА) проведет бой с 36-летним американцем Дональдом Серроне (36-13). Поединок пройдет в полусреднем весе (до 77,1 кг) на шоу UFC 236 в Лас-Вегасе. Макгрегор не выходил в октагон с 6 октября 2018 года, когда проиграл чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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