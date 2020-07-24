Тренер Магомеда Исмаилова: «Съемки в «Реальных пацанах» своровали у нас месяц сбора»

Съемки в сериале «Реальные пацаны» негативно сказались на подготовке Магомеда Исмаилова к бою с Александром Емельяненко. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал старший брат и тренер Исмаилова — Рамазан.

Поединок между 34-летним Исмаиловым (15-2-1) и 38-летним Емельяненко (28-7-1) пройдет 24 июля в Сочи на турнире АСА 107.

— Сбор перед боем с Александром прошел не совсем так, как я хотел, — сказал Рамазан Исмаилов. — Мухаммед, конечно, готов по всем параметрам, но не на сто процентов. Что ему помешало, так это съемки в сериале «Реальные пацаны». По сути, это своровало у него один месяц подготовки, очень важный. Перед боями с Василевским и Фроловым мы проходили поэтапно, и каждый этап очень важен, но съемки своровали важный месяц. Но я не был против съемок. Может, это его первый шаг в карьере актера. Он же не будет всю жизнь в боях, правильно? Может, если он проявит себя хорошо, потом появятся более выгодные предложения. Он уже не маленький мальчик, давно созрел. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Рамазаном Исмаиловым читайте здесь.