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Сегодня, 13:08

Тренер Анкалаева: «Предварительно бой назначили на 21 октября»

Давид Хачатрян
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Сухраб Магомедов, главный тренер российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева (18-1), заявил, что следующий бой Анкалаев, скорее всего, проведет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен, — сказал Магомедов в интервью «РБ Спорт». — Может быть, это будет Александр Ракич, может быть, снова подеремся с Никитой Крыловым.

Не знаю, что у них в голове, как они выбирают соперника для Магомеда. Посмотрим. У нас нет и никогда не было никаких предпочтений. Кого дадут, с тем и будем драться".

Анкалаев в прошлом бою он дрался за титул чемпиона с Яном Блаховичем (29-9), но из-за ничьей по судейским карточкам не завоевал титул. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RAkeGYx7Xzw&ab_channel=%D0%A0%D0%91%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%3A%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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