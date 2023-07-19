Тренер Анкалаева: «Предварительно бой назначили на 21 октября»

Сухраб Магомедов, главный тренер российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева (18-1), заявил, что следующий бой Анкалаев, скорее всего, проведет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Предварительно бой назначили на 21 октября, соперник пока неизвестен, — сказал Магомедов в интервью «РБ Спорт». — Может быть, это будет Александр Ракич, может быть, снова подеремся с Никитой Крыловым.

Не знаю, что у них в голове, как они выбирают соперника для Магомеда. Посмотрим. У нас нет и никогда не было никаких предпочтений. Кого дадут, с тем и будем драться".

Анкалаев в прошлом бою он дрался за титул чемпиона с Яном Блаховичем (29-9), но из-за ничьей по судейским карточкам не завоевал титул. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.