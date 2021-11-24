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Тренер Конора: «У него уже есть очередь из сотни противников»

Тренер Конора заявил, что у бойца выстроилась очередь из сотки противников
17:17
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Тренер бойца UFC Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что спортсмен намерен как можно скорее приступить к интенсивным тренировкам.

«Я предложил ему начать с простых упражнений, чтобы проверить его, — приводит слова Кавани Submission Radio. — Но он сказал, что хочет готовить себя к 25-минутному бою. Похоже, у него выстроилась очередь из сотни противников. Но давайте просто вернемся к тренировкам, давайте проверим его ногу, и когда придет время, я уверен, у него не будет недостатка в выборе оппонентов. У него есть много денег на счету. На данном этапе деньги — не главный фактор. Его мотивация — соревнования».

33-летний ирландец сейчас восстанавливается после перелома ноги, полученного в бою с Дастином Порье.

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Анна Горшкова все материалы автора
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