«Можно попробовать». Боксер Кузьмин допустил переход в кулачную лигу
15:47
Российский тяжеловес Сергей Кузьмин допустил, что в будущем проведет бой на голых кулаках.
«Всегда интересны такие бои на голых кулаках, — сказал Кузьмин на пресс-конференции в МИЦ «Известия». — Все мы на дворах в детстве дрались на голых кулаках. Можно попробовать. Единственное — это очень травмоопасно.
Руки — это хлеб. Стоит ли переходить с финансовой точки зрения?»
РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.
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