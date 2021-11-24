«Можно попробовать». Боксер Кузьмин допустил переход в кулачную лигу

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин допустил, что в будущем проведет бой на голых кулаках.

«Всегда интересны такие бои на голых кулаках, — сказал Кузьмин на пресс-конференции в МИЦ «Известия». — Все мы на дворах в детстве дрались на голых кулаках. Можно попробовать. Единственное — это очень травмоопасно.

Руки — это хлеб. Стоит ли переходить с финансовой точки зрения?»

РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск.