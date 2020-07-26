Главное в организации реванша между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко — гонорар, в плане спорта Емельяненко не превосходит Исмаилова даже в боксе. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал старший брат и тренер Исмаилова — Рамзан Исмаилов.

24 июля Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 107. Емельяненко заявил, что хотел бы провести реванш.

— Если Емельяненко выиграет у Минеева в боксе — еще можно будет говорить о реванше, — сказал Исмаилов-старший. — А если проиграет, то реванша и близко быть не может. Это мое мнение. Но все зависит о гонорара. Реванш может быть и завтра — если финансовая составляющая будет правильной. Сейчас запросы у Мухаммеда будут уже другими.

— У Александра есть шансы победить Магомеда, если реванш будет?

— Шансы в ММА есть у всех. Все проигрывают. Но могу сказать в процентном соотношении — 95 на 5 или даже 98 на 2 в пользу Мухаммеда. Даже в боксерском бою Мухаммед ему не проиграет.

Я ни в коем случае не принижаю достоинств Александра. Он в нормальной форме. Просто мы тактически подошли к бою правильно, и Всевышний нам помог, чтобы все получилось так, как мы хотели. В этой подготовке у Мухаммеда была лучшая команда в мире. (Илья Андреев)