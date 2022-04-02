«Он впал в отчаяние». Тренер Чимаева рассказал, почему боец хотел завершить карьеру

Тренер Хамзата Чимаева по джиу-джитсу Алан Насименто объяснил, почему его подопечный решил объявить о завершении карьеры в начале 2021 года.

«У него были все симптомы коронавируса, включая затрудненное дыхание, — сказал тренер Чимаева по джиу-джитсу Алан Насименто в интервью MMA Fighting. — Мы волновались. Ему стало плохо посреди ночи, он не мог дышать, и мы хотели отвезти его в больницу».

«Доктор сказал, чтобы мы пока не тренировались, — продолжил Насименто. — Это было в декабре. Мне удалось воздержаться от тренировок. Подъем по лестнице казался мне тяжелой тренировкой. Я знал, что со мной что-то не так. С ним тоже».

«Время шло, и у него больше не было никаких симптомов, и он подумал, что готов возобновить тренировки. UFC сказали ему, чтобы он пока не тренировался. [Но] он поехал в зал Xtreme Couture и провел там спарринг. И вдруг, ни с того ни с сего, он начал кашлять с кровью. В то время было много случаев, когда спортсмены высокого уровня сталкивались с осложнениями или даже со смертью, потому что они не соблюдали режим восстановления».

«Вот тогда он впал в отчаяние, — объяснил Насименто. — С ним там не было людей, которых он привык слушать, людей, которым он доверял, поэтому он сказал: «Не стоит этого делать и подвергать жизнь риску». Именно тогда он опубликовал этот пост, в котором сообщил о завершении карьеры».

Следующий поединок с участием Хамзата Чимаева пройдет на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. Соперник — экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс.

На счету Чимаева 10 побед и 0 поражений, у Бернса — 20 побед и 4 поражения.