Тренер Хабиба считает, что Нурмагомедову нужно провести бой с Сен-Пьером и завершить карьеру

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — высказался насчет того, что может вынудить Хабиба продолжить бойцовскую карьеру.

«Ребята, вы должны помнить главное — он должен спросить разрешения у матери, — цитирует Мендеса MMA Fighting со ссылкой на Youtube-канал Submission Radio. — Я не видел, чтобы ЖСП делали предложение, но думаю, что бой с ЖСП — это единственный способ заставить его вернуться. Исходя из того, что было (на UFC 257), я не понимаю, почему он должен вдруг передумать и захотеть с кем-то подраться. Зачем? Бой с Дастином [Порье] не будет его мотивировать. А на денежный аспект он не смотрит.

Но если они [UFC] предложат ему бой с ЖСП, то, возможно, у них появится шанс. Я не говорю, что это точно произойдет, потому что я ничего не знаю об этом. Я говорю о том, что Сен-Пьер может быть единственным [вариантом, который может заинтересовать Хабиба]. Потому что это тот бой, который хотел увидеть его отец, и я думаю, что если они [UFC] решат этот вопрос [договорятся с Сен-Пьером], а Хабиб получит разрешение матери, то этот вариант сработает".

Если бы Хабиб спросил мое мнение, я бы ответил: «Дерись с Сен-Пьером и уходи на пенсию». Вот что бы я ему сказал. Но он меня никогда не спрашивал о таких вещах, так что такого разговора не будет".

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября прошлого года после победы над Джастином Гэтжи. Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и во всех победил (13-0 в UFC).