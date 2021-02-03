Скандально известный телеведущий выступил против женских боев

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит заявил в подкасте Black on the Air, что ему не нравятся женские бои — в ММА и боксе.

— Думаю, что есть очень много женщин, обладающих невероятной квалификацией для выполнения той работы, которую они делают, — сказал Смит. — Я никогда не хочу видеть, как женщина боксирует с мужчиной. Не хочу этого видеть. Не хочу видеть женщину в UFC, сражающуюся с мужчиной, даже несмотря на то, что есть некоторые женщины, которые дают парням под зад. Когда думаю о боксерских видах спорта, мне совсем не нравится, когда в них участвуют женщины. Мне это просто не нравится. Не стал бы продвигать законы, запрещающие им это делать, но я не хочу, чтобы женщины били друг друга по лицу. Не хочу, чтобы женщины сражались в восьмиугольнике и тому подобное, но это только мое мнение.

Эй Смит известен скандальными высказываниями на различные спортивные темы. Его основная специализация — баскетбол, но после того, как ESPN начал транслировать бои UFC, журналист стал привлекаться и к освещению ММА. В прошлом году он подверг жесткой критике Дональда Серроне за поражение Конору Макгрегору (бой длился 40 секунд).