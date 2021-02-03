Третий сезон PFL стартует 23 апреля

Третий сезон лиги PFL начнется 23 апреля, сообщает пресс-служба организации.

Лига проводит турниры в формате Гран-при — с групповым этапом, четвертьфиналом, полуфиналом и финалом. Турниры разбиты по весовым категориям.

На данный момент анонсированы участники сезона в полулегком и легком весах. Из россиян в полулегком весе выступит Мовлид Хайбулаев, а в легком — Ахмед Алиев.

Ранее PFL провела два сезона — в 2018 и 2019 годах. В 2020-м лига не проводила турниров из-за пандемии.