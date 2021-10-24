Тренер Нурмагомедова: «Хабиба переполняют чувства счастья и радости за Федора»

Хавьер Мендес, американский тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда экс-чемпиона UFC в легком весе восхищается Федором Емельяненко.

«Общался ли Хабиб с Федором после его победы над Джонсоном? Нет, не в курсе, — сказал Мендес в интервью «СЭ». — Если и разговор состоялся, то более чем уверен, что Хабиба переполняют чувства счастья и радости за Федора, потому что мы все восхищаемся им. Любой настоящий боец восхищается Федором и уважает его. Как можно не уважать этого бойца? Он никогда ни о ком не отзывается плохо, действует тихо, выполняет работу, ведет здоровый образ жизни. Он величайший боец».

Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном событии турнира Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве.