Тренер Гана: «Вам, россиянам, стоит гордиться Александром Волковым»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, как трудно было его бойцу драться с Александром Волковым.

«Вам, людям из России, стоит гордиться Александром Волковым, потому что это единственный бой Сирила, после которого все его лицо было в синяках. В других его шести боях UFC и девяти — в ММА он никогда не получал по лицу. Расскажу вам историю. Когда я готовил геймплан на Волкова, составлял его в файле PDF, как я всегда делаю, и потом подошел с ним r Сирилу, то сразу сказал ему: «У меня для тебя две новости — хорошая и плохая. Плохая — в этом бою тебя много и сильно будут бить по лицу и корпусу. Хорошая — если ты морально готов пропускать эти удары, то выиграешь у Волкова. Ты должен это просто принять и смириться — тебя будут бить по лицу и корпусу».

И вот так мы обговорили все и подготовились оба к тому, что будем пропускать удары. Потому что к Волкову никак не подойти на нужную дистанцию без пропущенных ударов. Просто нет никаких других входов. Потому что он очень большой, очень техничный, с отличным боксом, очень неудобный для таких ребят, как Сирил. С учетом всех этих вещей я очень горжусь нашей победой над ним".

26 июня Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей на UFC Vegas 30.

«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на 7 дней»