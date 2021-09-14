Тренер Гана: «Сирил был так побит в бою с Волковым, что мы продлили ему отпуск на семь дней»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, какой ущерб понес его боец в поединке с Александром Волковым.

«От лоукиков Волкова ноги Сирила были сильно разбиты. Когда мы начали готовиться к бою против Деррика Льюиса, у Сирила очень болело колено, очень болела лодыжка, он был весь измученный, все болит... Сейчас я вам скажу эксклюзивную новость, я никому этого не говорил после боя. Когда мы вернулись после Волкова в Париж, у Сирила было пять дней отпуска. Он отдохнул эти дни, вернулся в зал, и мы начали лагерь к Льюису. Но уже на четвертый день все остановили.

Потому что Сирил был весь больной, побитый, медленный, изможденный. Он сказал мне: «Тренер, я дико уставший. Не могу ничего делать». И мы решили дать ему еще один отпуск — на семь дней. Он провел семь дней на отдыхе с семьей, вернулся в зал, и вот тогда мы начали работать, но и то — в очень легком режиме. Никакой работы на силу и функционалку, только техники и стратегия. Вот насколько Сирил был измотан после Волкова. Усталость, больное колено, больная лодыжка... Скажу, что из-за всего этого подготовка к титульному бою далась нам очень тяжело".

26 июня Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей на UFC Vegas 30.

«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на 7 дней»