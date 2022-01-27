Минеев готов провести бой с чемпионом лиги Хабиба в конце весны

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев готов встретиться с чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова EFC Фаридуном Одилов уже этой весной. Об этом Минеев сообщил «СЭ».

По планам EFC, ближайшим соперником Одилова должен стать Александр Шлеменко, а их поединок должен состояться в марте. Однако Шлеменко до сих пор не восстановился от перелома запястья — поэтому этот бой находится под вопросом.

«Бой Шлеменко против Одилова под угрозой срыва? Не знал. Для меня это инсайд, — сказал Минеев в интервью «СЭ». — Мне кажется, что это отличная история, чтобы предложить провести объединительный бой [с Одиловым], чтобы долго не тянуть. Мне интересен пояс EFC и объединение поясов в среднем весе».

«Что бы я посоветовал Александру Шлеменко в этой ситуации? Я не тот человек, чтобы давать советы Шлеменко. Он динозавр наших ММА в хорошем смысле этого слова, и, как сказал Абдулманап Магомедович (Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова. — Прим. «СЭ»), Александр — один из трех столпов, один из тех людей, благодаря которым ММА в России развивались. Речь о Хабибе, Федоре и Шлеменко. Поэтому я думаю, что он сам лучше знает, что ему делать, но если он откажется от боя, то мы воспользуемся возможностью и проведем объединительный бой раньше. Можем сделать это в конце весны».