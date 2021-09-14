Тренер Гана: «Мы очень серьезно готовили к Волкову скручивание пятки»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о сабмишенах, которые он готовил под Александра Волкова.

«К этому бою мы работали так много, как никогда прежде, над рычагом колена, скручиванием пятки и болевым на лодыжку. Над скручиванием пятки мы работали просто безумно много. Нашли парня с огромными ногами, как у Волкова. И прогоняли скручивание пятки снова и снова. Волкова очень тяжело контролировать на земле, он здорово разворачивает соперников. Поэтому мы изучали, как нам избежать свипов и потери позиции при атаки сабмишеном.

Со скручиванием пятки есть проблема, что соперник может высвободить ногу, навалиться и забивать вас граунд-энд-паундом. А у Волкова очень хороший граунд-энд-паунд. Поэтому я сказал Сирилу, что если мы выходим на сабмишен, то должны исключить ситуации, где Волков может нас перевернуть и оказаться сверху. Для этого мы нарабатывали в лагере фифти-фифти позиции со скручиванием пятки, которые можно закрыть так, что соперник не сдвинется. И Сирил с тем самым длинноногим спарринг-партнером очень удачно закрывал такие позиции — соперник не мог двигаться ни вправо ни влево — все закрыто".

26 июня Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением на UFC Vegas 30.

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