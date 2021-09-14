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Магомед Исмаилов: «Планирую завязать с ММА уже 4 года»

16:53
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, когда планирует завершить карьеру бойца.

«Я постоянно завязываю с карьерой и не отвожу себе на это время. Я давно говорил, что со спортом завяжу в 35 лет. Мне сейчас 35. Достаточно долгое время существуют определенные причины, по которым я, так скажем, пакую чемоданы. Я хочу завязать с ММА — я устал. Хотя я вот сейчас подумал и понял, что не устал. Проведу этот бой (с Минеевым) и уже после него по другому себя чувствовать буду.

Эти слова я говорю из-за тяжелого тренировочного процесса. А так еще будет много интересных противостояний, но я уже года четыре планирую завязать. Не всегда все так просто...» — сказал Исмаилов в интервью «СЭ».

Исмаилов проведет бой против Владимира Минеева 16 октября. Поединок пройдет в Сочи на турнире Fight Nights Global.

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Никита Карин все материалы автора

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