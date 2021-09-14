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Тренер Гана: «Если бы Волков был агрессивнее, Сирил его бы нокаутировал»

16:00
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Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес ответил в интервью «Спорт-Экспрессу» тем, кто считает, что в их поединке Александр Волков был недостаточно агрессивен.

«Если бы он был агрессивнее, его бы нокаутировали. Никаких сомнений. Сирил — снайпер-контрпанчер. Если вы агрессивны с ним, то уходите в нокаут. Да, у него нет огромной силы удары в позициях на отходе назад, но если вы агрессивно преследуете его, то получится сценарий боя Вердум — Миочич. Попробуйте побежать на него, и вы сядете на канвас, это 100 процентов.

Поверьте мне, Волков был очень агрессивен. Настолько агрессивен, насколько это позволяли ему бой и соперник. Ни один другой соперник в карьере Сирила не был с ним так агрессивен, как Волков. Но с Сирилом такая ситуация: чем больше ты агрессивен, тем больше пропускаешь".

26 июня Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением судей на UFC Vegas 30.

«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на 7 дней»

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Никита Горшенин все материалы автора

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