Тренер Гана: «Меня тошнит от конфликта с Нганну. Не хочу больше тянуть эту историю»

Тренер Сирила Гана и экс-тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес заявил, что он отказывается продолжать конфликтную историю со своим бывшим бойцом.

«Вы, журналисты, снова хотите спросить мое мнение о Франсисе и втянуть меня в беду. Я отец, у которого есть два сына, и спрашивать, чем один лучше другого… Они оба хорошие бойцы, лучшие в мире. Я не хочу больше говорить вещи, из-за которых я буду выглядеть обиженным и раздраженным.

Меня тошнит от этой истории с Франсисом, я устал и больше не могу тянуть ее, — сказал Лопес в интервью Submission Radio. — Быть искренним сейчас тяжело, потому что если ты говоришь то, что думаешь, у тебя будут проблемы. И я устал от этих проблем. Вы берете у меня интервью, мы можем говорить о спорте, о гольфе, о чем угодно, но я знаю, что ваша цель — выйти на то, что даст клики. Я это абсолютно понимаю, но люди, которые слушают эти интервью — не понимают. Они думают, что я сам звоню журналистам и говорю: «Можете спросить меня еще раз о Франсисе?».

И что происходит после моих интервью? Вы выбираете самую жесткую мою фразу, самую-самую, и ставите ее в заголовок. И что происходит потом? Я виноват снова и снова и снова и снова. Я вас не виню, это ваша работа. Я как менеджер, не только как тренер, понимаю, что моя задача помочь моему бойцу заработать максимально возможное количество денег. И если для этого нужно быть искренним, чтобы продать PPV, я буду искренним. Но, опять-таки, я не хочу выглядеть, как бывшая жена, которая не может отпустить от себя ситуацию. Готов ли я пожать руку Франсиса после боя? Я открыт к этому. Я никогда больше не смогу работать с ним, но мы должны быть джентльменами по отношению друг к другу, быть вежливыми».