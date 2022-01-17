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Сегодня, 23:25

Аманда Нуньес покинула American Top Team

Никита Горшенин
Корреспондент
Аманда Нуньес.
Фото Getty Images

Чемпионка UFC в полулегком весе и бывшая чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес покинула зал American Top Team. Об этом сообщает бразильский портал Globo.

По информации издания, ссылающегося на свои источники в окружении бойца, Нуньес будет тренироваться в собственном кэмпе во Флориде. В ATT Аманда тренировалась с 2014 года.

11 декабря прошлого года Нуньес проиграла удушением сзади Джулианне Пенье и потеряла пояс в легчайшем весе. Поражение стало первым для бразильянки с 2014 года.

Аманда Нуньес
UFC
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