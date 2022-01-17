Аманда Нуньес покинула American Top Team

Чемпионка UFC в полулегком весе и бывшая чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес покинула зал American Top Team. Об этом сообщает бразильский портал Globo.

По информации издания, ссылающегося на свои источники в окружении бойца, Нуньес будет тренироваться в собственном кэмпе во Флориде. В ATT Аманда тренировалась с 2014 года.