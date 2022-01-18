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Сегодня, 00:35

Майрбек Хасиев: «Интерес к ММА снижается. Уже инвалиды дерутся, скоро из психушек будут драться»

Никита Горшенин
Корреспондент
Майрбек Хасиев.

Президент лиги АСА Майрбек Хасиев считает, что интерес к смешанным единоборствам упал.

«Интерес снижается, — сказал Хасиев на пресс-конференции АСА. — Это чувствуется. Незначительно, но снижение явно есть. Интерес людей падает к этому виду спорта. То, что эти всякие бои… один здоровый против маленьких троих, инвалиды уже дерутся. Как специалист и как врач в этом вопросе — могу сказать, что в ближайшее время за использование труда этих больных людей, а это больные люди — ниже 93 см человек уже инвалидом считается.

Так вот за использование их труда государство и социальные службы предъявят очень большой счет. Нельзя такое делать. Скоро уже с психбольниц, психушек драться будут. Это глупо. Я смотрю, раскручивают нескольких этих пацанов маленьких, взрослые люди они по годам, но со стороны это дети. Это опасно, очень опасное явление. В один прекрасный день надоумит их кто-то за использование труда больных людей привлечь. Будьте осторожны, ребята. А так — интерес к ММА снижается».

Первый турнир АСА в 2022 году пройдет 28 января. В главном событии АСА 135 в Грозном подерутся Магомедрасул Гасанов и Абдул-Рахман Джанаев.

ММА
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