Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе американец Чейл Соннен поделился своими ожиданиями от потенциального противостояния в тяжелом весе между чемпионом Фрэнсисом Нганну и лидером рейтинга P4P Джоном Джонсом.

«Послушайте, мне нравится скорость Джонса, мне нравится длина конечностей Джона Джонса, но я не верю, что Джон Джонс будет кружить перед большим человеком, как Нганну. Думаю, что ему по силам разобрать его на части. Я также не исключаю, что он сможет перевести его на землю проходом в одну ногу. Тем не менее, если большой человек в лице чемпиона Нганну сможет остановить попытки Джонса перевести бой в партер, то Фрэнсис нокаутирует его», — заявил в эфире ESPN после UFC 260.

Камерунец Нганну стал новым чемпионом тяжелого дивизиона в минувшие выходные на UFC 260 в Вегасе, где он нокаутировал американца хорватского происхождения Стипе Миочича.

Если стороны придут к соглашению, то вполне вероятно, что уже этим летом Фрэнсис проведет защиту пояса против Джонса.