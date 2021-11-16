Тренер топового российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов прокомментировал новость о том, что его подопечный в марте следующего года проведет бой против бразильца Тиаго Сантоса.

«Пока только в разработке. Не торопите события», — написал Магомедов в Instagram.

Ранее появилась информация, что Анкалаев и Сантос возглавят кард турнира UFC Fight Night, который состоится 12 марта 2022 года. Победитель пары должен стать следующим претендентом на пояс UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своем последнем бою в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей по итогам трехраундового боя. В настоящее время россиянин занимает 6-ю строчку в рейтинге лучших полутяжеловесов UFC. Всего на его счету в ММА 16 побед и 1 поражение.

Сантос, тем временем, занимает 5-е место в рейтинге представителей полутяжелого дивизиона. В его активе 22 победы и 9 поражений. В октябре бразилец одержал победу над соотечественником Джони Уокером единогласным решением судей.