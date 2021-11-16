Петр Ян ответил Дастину Порье, назвавшему его лучшим боксером в UFC
Петр Ян ответил Дастину Порье: «Дастин знает, что говорит! Бокс»
11:13
Обладатель временного пояса чемпиона UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян ответил Дастину Порье, который ранее назвал его лучшим боксером промоушена.
«Дастин знает, что говорит! Бокс. Макнагетс, че там?» — написал Ян в Instagram.
В своем последнем поединке, который состоялся 30 октября в Абу-Даби, Ян победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом в легчайшем весе.
Ожидается, что в начале 2022 года 28-летний сибиряк проведет титульный матч-реванш с Алджамейном Стерлингом, которому он в марте уступил из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову.
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