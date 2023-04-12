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Сегодня, 12:56

Тренер Адесаньи назвал трех возможных соперников для Исраэля

Давид Хачатрян
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Новозеландец Юджин Бареман, который является главным тренером чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-2), считает, что следующими соперниками нигерийца могут стать Дрикус дю Плесси (19-2), Шон Стрикленд (26-5) или чемпион полутяжелого веса Джамал Хилл (12-1).

«Что дальше для Иззи? Новая кровь, — сказал Бареман в интервью Submission Radio. — Может быть, бой с южноафриканским парнем [Дрикусом дю Плесси], хотя я не видел ни один из его боев. Но я работал с ним в Tiger Muay Thai, и я хорошо его запомнил. Он был очень вежлив. Теперь он выступает в UFC и продвигает бои. Он — один из возможных вариантов в качестве следующего соперника для Иззи.
Также мы можем подраться с Шоном Стриклендом. Он ведь устраивает зрелищные бои, при этом он не использует борьбу. В бою он делает то, что вообще не должен делать. Но он развлекает фанатов.
Тяжело найти мотивацию для реванша с такими парнями, как Перейра, Уиттакер, Веттори. Бой с Джамалом Хиллом? Давайте сделаем это! Правда, я ни разу не видел, как он дерется. Просто я не смотрю бои по телевизору, я смотрю только за боями тех, кто у меня тренируется. Я уверен, что Джамал — сильный чемпион, и Иззи предстоит тяжелый бой».

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

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