Гилберт Бернс извинился перед Масвидалем: «Я поступил неправильно»

Полусредневес UFC Гилберт Бернс (22-5) принес извинения Хорхе Масвидалю (35-17) за то, что после боя обвинил его в том, что Масвидаль намазался лосьоном, чтобы во время боя быть очень скользким.

«Я бы хотел извиниться перед Хорхе за то, что сказал на пресс-конференции после боя, — заявил бразилец на видео, опубликованном в соцсетях. — Я сказал, что он использовал лосьон, и сказал это слишком громко. У меня нет доказательств, поэтому я бы хотел принести Хорхе и его команде свои извинения. Надеюсь, они их примут.

Я поступил неправильно, у меня нет доказательств. Я не хочу принижать навыки Хорхе. У этого парня за плечами 52 профессиональных боя. Надеюсь, после завершения карьеры он будет отлично проводить время».

Бернс победил Масвидаля единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.