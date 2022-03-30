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Сегодня, 13:58

Топурия намекает на переход в легкий вес

Давид Хачатрян
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Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия сообщил, что он раздумывает над переходом в легкий вес.

«145 или 155?» — написал Топурия в Twitter.

Топурия провел в UFC 4 боя. Во всех боях, за исключением последнего поединка, он выступал в полулегком весе. В бою против Джея Герберта 19 марта на UFC Fight Night 204 Топурия дрался в легком весе.

В настоящее время испанский боец расположен на 15-й строчке рейтинга UFC в полулегком весе. На счету Топурии 12 побед и ни одного поражения.

ММА
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