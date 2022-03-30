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Сегодня, 13:29

Шон О'Мэлли: «Петр Ян — один из моих самых любимых бойцов»

Шон О'Мэлли назвал российского бойца Петра Яна одним из самых своих любимых бойцов
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото UFC

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли считает, что Алджамейна Стерлинга рано списывать со счетов в предстоящем поединке с Петром Яном на UFC 273.

«Алджо довольно накачанный, у него много мышц, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Чтобы поддерживать высокий темп, ему нужно держать мышцы в тонусе в течение 25 минут. В первом бою его мышцы стали затекать, особенно когда Петр провел ему семь тейкдаунов. Как только Алджо осознал, что не сможет победить, он сломался. Помимо всего прочего, он стал уставать.

Тем не менее Алджо — опасный засранец. Думаю, что к реваншу он подойдет с другим планом. Либо Ян будет доминировать над ним еще больше, либо этот бой будет кардинально отличаться от первого. Сейчас мне очень любопытно, как пройдет их поединок".

Также О'Мэлли признался, что Ян является одним из его самых любимых бойцов. «Петр, наверное, один из самых любимых моих бойцов. Мне нравится смотреть его бои. Он ненормальный!»

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля (в ночь на 10 апреля по московскому времени) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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