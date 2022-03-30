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«Если ты согласен выйти на бой трезвым». Сехудо согласился подраться с Макгрегором

Сехудо заявил, что готов подраться с Макгрегором в легком весе
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо заявил, что готов подраться с ирландцем Конором Макгрегором в легком весе. Однако, по его словам, соперник должен быть трезвым.

«Вот мое предложение, — заявил Сехудо в интервью The Schmo. — Готов подняться в легкий вес и подраться с тобой, если ты согласен выйти на бой трезвым. Если Конор пройдет тест, то я готов подраться с ним в категории до 155 фунтов. Думаю, тогда это будет честный бой. Такие переговоры меня устраивают».

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264. Ирландец сломал ногу.

Генри Сехудо
Конор Макгрегор
UFC
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