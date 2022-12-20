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Сегодня, 11:50

Роберт Уиттакер сделал заявление после отмены боя с Пауло Костой на UFC 284

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) признался, что он очень расстроен отменой поединка с Пауло Костой (14-2) на UFC 284.

«Слухи об отмене боя с Костой — это правда. Я очень разочарован, — сказал Уиттакер в видеообращении, опубликованном в Twitter. — UFC предложили ему этот бой и, как я понял, предложили ему новый контракт, чтобы он принял бой, но он все равно отказался. Так что мой бой с Костой в Перте не состоится. Я нацелен на возвращение в марте или апреле.

Я хочу извиниться перед друзьями, фанатами, семьей, но это от меня не зависело. Я расстроен. Я был готов тренироваться в Рождество, в Новый год, мы уже давно начали подготовку к бою. После поединка я планировал провести время с семьей, купить детям новые игрушки, потратить немного денег, заплатить за жилье, но теперь все это придется отложить».

Уиттакер и Коста должны были подраться 11 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия.

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