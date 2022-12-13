TOP DOG 18: «Регбист» против Тарасова и другие бои турнира

Стал известен полный кард турнира российской лиги кулачных боев TOP DOG 18. В главном бою вечера сойдутся основатель лиги Данил «Регбист» Алеев и Артем Тарасов. Поединок состоится в ММА-перчатках.

В со-главном событии вечера за вакантный перстень в легком весе подерутся временный чемпион лиги Иса «Тандовский» Исаев и Кантемир Калажоков. Калажоков идет в TOP DOG на серии из трех побед, а Исаев имеет рекорд 5-1.

Также в основном карде пройдет реванш между Сергеем «Кратосом» Калининым и Суламбеком «Алым зверем» Шахгериевым. Первая встреча между бойцами закончилась досрочной победой Калинина в первом раунде. Шахгериев был недоволен ранней остановкой поединка и настаивал на реванше. Первый бой состоялся 5 февраля на турнире TOP DOG 12.

Кроме того, на турнире определится первый чемпион лиги в легчайшем весе между Чингисом «Ханом» Салбырыном и Шарифом «Басмачом» Шариповым, а экс-чемпион в среднем весе Максим «ВДВ» Федоров встретится с Александром «Севером» Севериным.

Файт-кард TOP DOG 18:

Владислав «СВД» Вайгель — Александр «Питбуль» Татарский

Семен «Диаз» Лебедев — Максим «Мако» Савушкин

Данила Пряхин — Андрей «Веном» Борисов

Александр «Жесткий» Великдус — Умар «Костолом» Муртазалиев

Наби «Ганнибал» Гаджиев — Павел Шелест

Мурад «Дедок» Арцулаев — Николай «Колин Варвар» Горбунов

Денис «Кипяток» Тюстюбаев — Иса «Палач» Бегаев

Максим «ВДВ» Федоров — Александр «Север» Северин

Чингис «Хан» Салбырын — Шариф «Басмач» Шарипов

Суламбек «Алый зверь» Шахгириев — Сергей «Кратос» Калинин

Кантемир Калажоков — Иса «Тандовский» Исаев

Артем Тарасов — Данил «Регбист» Алеев

Турнир TOP DOG 18 состоится 16 декабря в Vegas City Hall в Москве. Начало турнира — в 20.00.