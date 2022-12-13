TOP DOG 18: «Регбист» против Тарасова и другие бои турнира
Стал известен полный кард турнира российской лиги кулачных боев TOP DOG 18. В главном бою вечера сойдутся основатель лиги Данил «Регбист» Алеев и Артем Тарасов. Поединок состоится в ММА-перчатках.
В со-главном событии вечера за вакантный перстень в легком весе подерутся временный чемпион лиги Иса «Тандовский» Исаев и Кантемир Калажоков. Калажоков идет в TOP DOG на серии из трех побед, а Исаев имеет рекорд 5-1.
Также в основном карде пройдет реванш между Сергеем «Кратосом» Калининым и Суламбеком «Алым зверем» Шахгериевым. Первая встреча между бойцами закончилась досрочной победой Калинина в первом раунде. Шахгериев был недоволен ранней остановкой поединка и настаивал на реванше. Первый бой состоялся 5 февраля на турнире TOP DOG 12.
Кроме того, на турнире определится первый чемпион лиги в легчайшем весе между Чингисом «Ханом» Салбырыном и Шарифом «Басмачом» Шариповым, а экс-чемпион в среднем весе Максим «ВДВ» Федоров встретится с Александром «Севером» Севериным.
Файт-кард TOP DOG 18:
Владислав «СВД» Вайгель — Александр «Питбуль» Татарский
Семен «Диаз» Лебедев — Максим «Мако» Савушкин
Данила Пряхин — Андрей «Веном» Борисов
Александр «Жесткий» Великдус — Умар «Костолом» Муртазалиев
Наби «Ганнибал» Гаджиев — Павел Шелест
Мурад «Дедок» Арцулаев — Николай «Колин Варвар» Горбунов
Денис «Кипяток» Тюстюбаев — Иса «Палач» Бегаев
Максим «ВДВ» Федоров — Александр «Север» Северин
Чингис «Хан» Салбырын — Шариф «Басмач» Шарипов
Суламбек «Алый зверь» Шахгириев — Сергей «Кратос» Калинин
Кантемир Калажоков — Иса «Тандовский» Исаев
Артем Тарасов — Данил «Регбист» Алеев
Турнир TOP DOG 18 состоится 16 декабря в Vegas City Hall в Москве. Начало турнира — в 20.00.