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Сегодня, 11:25

Александр Ракич получил разрыв передней крестообразной связки колена. Ему потребуется операция

Боец UFC Ракич получил разрыв передней крестообразной связки колена
Давид Хачатрян
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В бою против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Яна Блахоича (29-9) Александр Ракич (14-3) получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. В понедельник Ракичу сделали МРТ, которая выявила повреждение колена.

Ракичу потребуется хирургическое вмешательство. В среднем восстановление после такой травмы длится от 6 месяцев до года, пишет издание MMA Fighting. Ранее Ракич дважды травмировал левое колено, и дважды ему проводили операцию.

Ракич повредил правое колено в 3-м раунде в бою с Блаховичем и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу Блаховичу техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.

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