Тони Фергюсон: "По-прежнему считаю Хабиба толстым тирамису"

Американский боец UFC Тони Фергюсон​ в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о бое с Дональдом Серроне, Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Поединок с Серроне пройдет 8 июня.

– Что бы вы сказали Хабибу, если бы он оказался сейчас перед вами?

– Поднимай свой зад и давай драться! Давай сделаем это! У меня нет никакого отвращения к нему. Cколько раз мы пытались устроить бой? Четыре? Если честно, я уже и не так много могу ему сказать, кроме того, что надо просто наконец-то подраться. Фанаты этого хотят. Мы уже наговорили много всего друг другу. И я по-прежнему назвал бы его толстым, по-прежнему назвал бы его тирамису. Соберись, бро, и давай не опозорься в следующий раз.

– Будете еще какие-то придумывать прозвища для него?

– Нет, я с ними уже определился. Но я буду дальше психологически ломать этого парня. Он не хочет выходить со мной в октагон, он меня боится. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Фергюсона