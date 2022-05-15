Стивен Томпсон бросил вызов Дастину Порье. Порье ответил

Седьмой номер UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (16-6) выразил желание подраться с бывшим временным чемпионом в легком весе Дастином Порье (28-7).

«Эй, Дастин Порье! Я готов! 30 июля на UFC 277, погнали!» — написал Томпсон в Twitter. В ответ Порье написал: «У меня к тебе только уважение».

Ранее Томпсон бросал вызов Нейту Диасу (20-13), а Порье — Колби Ковингтону (17-3), Диасу, а также выразил готовность провести реванш с Джастином Гэтжи (23-4).

Томпсон идет на серии из двух поражений. 18 декабря 2021 года он проиграл Белалу Мухаммаду (21-3) на UFC Fight Night 199 единогласным решением судей.

Порье в прошлом бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269.