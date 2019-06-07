Тони Фергюсон: "Надеюсь, в бою с Хабибом Порье покажет класс"

Американский боец UFC Тони Фергюсон​ в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о бое с Дональдом Серроне, Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Поединок с Серроне пройдет 8 июня.

– Вы уже забронировали билеты на UFC 242 в Абу-Даби, где Хабиб подерется с Дастином Порье 7 сентября?

– Нет, но я точно буду там, это я гарантирую. Пока об этом вообще стараюсь не думать. Я предпочитаю не говорить слишком много о будущем. Cкорее думаю о сегодняшнем дне. Что будет, то будет. Приходите на мой бой в субботу на UFC 238, я там оставлю всего себя, а потом поговорим о будущем.

– Если вы победите Ковбоя, Хабиб может стать ваши следующим соперником. Вы бы этого хотели?

– Конечно! Бой получится классным. Но я надеюсь, Дастин Порье покажет класс. Я надеюсь, он не будет напуган поездкой в Абу-Даби и сделает свою работу качественно. Я думаю, он докажет, что является великим чемпионом. И надеюсь, что у Хабиба будет отличный лагерь. Им бы еще обоим не травмироваться до боя. Травмы просто бесят, я через них проходил неоднократно. Не хочу слишком много об этом говорить. В любом случае, бои в нашем дивизионе – это как турнир, где встречаются каждый с каждым, и я надеру всем зад.

– Вам кажется справедливым, что именно Порье выбрали в соперники Хабибу?

– Дастин сказал, что я был чемпионом до него, так что я должен драться с Хабибом. А потом UFC поманил его деньгами, и теперь он запел по-другому. Это говорит о его характере. Так что если бы он был человеком слова, то говорил то же, что раньше. И встал бы в очередь. (Виктория Булахова)

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