Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тони Фергюсон: «Хабиб и Конор — слабаки, им давно пора уйти»

12:01
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Тони Фергюсон. Фото MMAJunkie
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Тони Фергюсон. Фото MMAJunkie
Теги:

Американский боец ММА Тони Фергюсон негативно высказался о россиянине Хабибе Нурмагомедове и ирландце Коноре Макгрегоре в видео, которое выложил на своей странице в Twitter.

— Мне нечего сказать Хабибу и Конору, — сказал в видео Фергюсон. — Насколько я понимаю, они оба уже завершили карьеры. Им пора уже все бросить и уйти, я давно говорил им это сделать. У нас тут спорт настоящих мужчин, а эти двое — настоящие слабаки.

На 18 апреля был намечен поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, однако он был отменен в связи с тем, что Хабиб лишился возможности покинуть пределы России из-за введенного режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В итоге, соперником Фергюсона на турнире UFC 249 станет Джастин Гэтжи.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокоду SIDIMDOMA и посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента — фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 748
Все опросы
UFC проведет шоу 18 апреля без Хабиба. Ваша реакция?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC сорван




Прямой эфир
Прямой эфир