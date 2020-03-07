Тони Фергюсон: «Хабиб бил только школьников»
02:28
Американский боец Тони Фергюсон считает, что его следующий соперник, которым будет россиянин Хабиб Нурмагомедов, раньше бил только школьников.
— Хабиб бил только школьников, — заявил Фергюсон. — Он дрался только с теми, кого можно считать любителями.
— В какой момент этот бой стал личным для тебя?
— Это просто еще один бой. Между нами есть уважение. Не хочу поливать его грязными словами. Я калифорниец, я люблю хайп, поэтому выиграю в этом поединке
Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.
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