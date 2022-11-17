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Порье: «У Чендлера серьезная физическая сила. Очень сильные ноги, спина, задница»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший временный чемпион в легком весе UFC Дастин Порье на шоу The MMA Hour поделился впечатлениями о физическое силе Майкла Чендлера.

— Когда он тебя поднял и хотел заслэмить, ты смог перегруппироваться и сам выйти в доминирующую позицию

— Я нашел кое-какой угол, еще до тех пор, как он поднял меня, смог как бы перевеситься ему за спину. Та позиция, из которой он меня поднял... Нужно быть очень сильным, чтобы поднять так. Его ноги, спина, задница настолько сильны, потому что поднять человека из такой позиции... Одно дело поднять высоким хватом за бедро — это легко, потому что здесь все упирается в баланс. А поднять, как он — из приседа — у него очень серьезная физическая сила. Я приземлился на бедро и сразу попытался найти угол, но он перекрутился, хотел обвязать мне корпус ногами, но я знал, что его нога пойдет в это место, и моя рука уже ждала ее. И я сорвал ему обвязку, и он потерял позицию.

12 ноября Порье задушил Чендлера удушением сзади на UFC 281 в Нью-Йорке.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
ММА
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