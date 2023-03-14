Том Аспиналл назвал бой своей мечты

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) рассказал, как он себя чувствует после операции на колене.

«Чувствую себя потрясающе, — сказал Аспиналл на The MMA Hour. — Я серьезно. Когда я дрался с Блейдсом, мое колено было окончательно травмировано. Я выступаю с больным коленом в течение последних пяти-шести лет. Я привык тренироваться на одной ноге, как бы странно это ни звучало. Теперь я вылечил свою ногу. Теперь у меня две ноги! Сейчас я могу делать в зале все, что захочу. Раньше я на самом деле не мог выполнять все упражнения».

Также Аспиналл прокомментировал появление чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) в новом для него дивизионе.

«Трудно критиковать Джонса, потому что он один из величайших в истории, — отметил Аспиналл. — Он особенный, и то, что сейчас он чемпион в моем дивизионе, дает мне огромную мотивацию. Я, скорее всего, ну буду драться с Джонсом, но я буду стремиться выйти с ним в октагон.

Скорее всего, Джонс завершит карьеру после боя со Стипе Миочичем. Может, я ошибаюсь. Но бой против Джонса — это бой моей мечты».

Аспиналл получил травму колена во время боя с Кертисом Блейдсом (17-3) на UFC Fight Night 208. Бой состоялся 23 июля 2022-го в Лондоне, Великобритания.