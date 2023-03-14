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Сегодня, 11:08

Монсон заявил, что сдаст американский паспорт в Казахстане

Алина Савинова
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Боец ММА Джефф Монсон рассказал, что сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — приводит ТАСС слова Монсона.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее он заявил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.

Источник: https://tass.ru/sport/17256713
Джефф Монсон
ММА
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