Монсон заявил, что сдаст американский паспорт в Казахстане

Боец ММА Джефф Монсон рассказал, что сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — приводит ТАСС слова Монсона.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее он заявил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.