Тренер Сен-Пьера объяснил, почему Джона Джонса нельзя назвать величайшим бойцом

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2) считает, что если спортсмен попался на допинге, его нужно пожизненно дисквалифицировать.

«Джонс не величайший, — сказал Захаби на своем YouTube-канале. — Нельзя проваливать тесты на допинг и быть величайшим. Например, если тебя поймали на гормонах, я считаю, что ты должен быть пожизненно дисквалифицирован.

Знаете, если в велоспорте тебя поймают на допинге, то пожизненно дисквалифицируют и отберут все медали. Все, к чему ты шел, исчезнет. Почему в MMA за допинг ты просто получаешь предупреждение?»

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.