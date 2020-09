«Толстяк, ты вообще тупой?» Макгрегор ответил Кормье

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал слова бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Даниэля Кормье, который заявил, что ирландец нарочно не хочет драться.

«Дурачок, ты забыл, что я дрался в январе? Толстяк, ты что вообще несешь? Меня же намеренно сдерживали, не давали выходить в октагон. Я хотел еще в мае поединок, а ты не в курсе», — написал Макрегор на своей странице в Twitter.

I asked for all these fights on February the 13th!! Corona didn't exist. May/Anyone! August,Dublin/Diego(Just fought that night) End Of year/rematch. 4 fights/1 year. I was held back to wait it out to be an alternate for a fight many months away. There's no other way to see this.