Токов подерется за титул Bellator в случае победы над Давлатмуродовым

Россиянин Анатолий Токов подерется за титул Bellator в среднем весе в случае победы над Шарафом Давлатмуродовым, заявил президент Bellator Скотт Кокер в интервью «СЭ».

«Я бы сказал, что в следующем титульном бою Гегард Мусами подерется с мужем Пейдж Ванзант Остином Вандерфордом. После этого Токов подерется за пояс», — сказал Кокер «СЭ».

Бой Токов — Давлатмуродов станет частью турнира Bellator 269, который пойдет 23 октября в Москве.

По данным Tapology, на счету 31-летнего Токова 29 побед и 3 поражения.