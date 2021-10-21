Токов подерется за титул Bellator в случае победы над Давлатмуродовым
21 октября, 20:57
Россиянин Анатолий Токов подерется за титул Bellator в среднем весе в случае победы над Шарафом Давлатмуродовым, заявил президент Bellator Скотт Кокер в интервью «СЭ».
«Я бы сказал, что в следующем титульном бою Гегард Мусами подерется с мужем Пейдж Ванзант Остином Вандерфордом. После этого Токов подерется за пояс», — сказал Кокер «СЭ».
Бой Токов — Давлатмуродов станет частью турнира Bellator 269, который пойдет 23 октября в Москве.
По данным Tapology, на счету 31-летнего Токова 29 побед и 3 поражения.
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