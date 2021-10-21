Глава промоушена «Наше дело» ответил Радмиру Габидуллину, заявившему о желании запретить «фрик-бои»

Президент поп-ММА промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян ответил президенту Союза ММА России Радмиру Габидуллину, который ранее заявил о намерении бороться с «фрик-боями».

«Мне не совсем понятны нападки наших коллег на то, чем мы занимаемся. Все-таки делаем одно общее дело, продвигаем спорт в широкие массы. Может быть, не все наши бойцы профессиональные спортсмены, но в том, как привлекать общественность к единоборствам, чемпионы — мы. Мы всего лишь за год существования нашего промоушена привлекли не один миллион новых фанатов боев, нашли новых героев, дали шанс показать себя начинающим бойцам, которые в данный момент — настоящие звезды.

И вместо того, чтобы пытаться заниматься информационными войнами, нужно делать что-то полезное для людей, например популяризировать ММА в России, чем и должны заниматься коллеги из Союза ММА России, но пока здесь «пахнет» лишь популизмом", — приводит слова Арутуняна пресс-служба «Нашего Дела».

Ранее Габидуллин анонсировал ряд реформ, которые позволят защитить вид спорта от фрик-боев.